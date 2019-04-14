Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere çok sayıda komando ve askeri araç takviyesi gerçekleştirildi.

İHA'da yer alan habere göre bu sabah erken saatlerde çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda komando ve zırhlı askeri araç Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerini geçerek Suriye sınırındaki birliklere ulaştı. Komando ve askeri araçların Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.