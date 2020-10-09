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Google bünyesindeki Waymo, yıllardır testlerini gerçekleştirdiği sürücüzü (otonom) taksi servisini kamuoyuna açtığını bildirdi.

ABD'nin Phoenix kentinde başlatılan hizmet ile, şirketin akıllı telefon uygulamasını indiren kullanıcıların 80 kilometrekarelik bir alanda sürücüsüz taksi yolculuğu yapabileceği kaydedildi.

Waymo CEO'su John Krafcik, ilerleyen haftalarda hizmet alanını 160 kilometrekarelik bir alana çıkaracaklarını ve Fiat Chrysler Automobiles'dan (FCA) sağlanan Chrysler Pacifica marka araçların kullanılacağını belirtti.

Phoenix 'in ardından otonom taksilerin nereye taşınacağı konusunda net bir bilgi vermeyen Krafcik, Kaliforniya'da sürücüsüz taksi hizmeti vermenin hayali olduğunu vurguladı. Waymo'nun yakında otonom teslimat hizmetine de başlayabileceği kaydediliyor.

Otonom araç testelerini bir süredir herhangi bir sürücü/operatör olmadan gerçekleştiren Waymo, sürücüsüz taksi testlerini ise çok kısıtlı sayıda gönüllülerden oluşan müşterileri için yürütüyordu.

Şirketin son hamlesi, uzun zamandır kuşkuyla yaklaşılan sürücüsüz taksilerin artık gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor.

Öte yandan, Uber, Apple, General Motors, Tesla, Baidu, Zoox (Amazon tarafından satın alındı),Aptiv, Argo (Ford ve Volkswagen'in kontrolünde) gibi şirketlerin de dahil olduğu otonom sürüş alanında rakiplerinin önüne geçen Waymo, son olarak 3 milyar dolarlık bir yatırım almıştı.