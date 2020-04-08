Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Son bir kaç yıldır ABD başta olmak üzere, Avrupa, Çin ve Japonya gibi farklı destinasyonlarda testleri devam eden otonom araçlar, koronavirüs salgını nedeniyle hiç olmadığı kadar önem kazandılar.

Sürücüye ihtiyaç duymadan yolda ilerleyebilen tam otonom teknolojiye sahip araçlar, salgından dolayı çoğu işyerinin kapandığı ve halkı evlere çekildiği ABD'de sağlık ekipmanı ve ev ihtiyaçlarını taşımaya başladılar.

Bunlardan otonom araç geliştiren Navya'nın araçları ile hizmet vermeye başlayan mobilite şirketi Beep, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Jacksonville bölgesindeki bir hastaneye toplanan koronavirüs testlerini içinde hiç bir insan olmayan araçları ile ulaştırıyor.

Şimdilik 4 otonom araç ile hizmet veren şirketin, böylece sağlık çalışanlarının salgına yakalanma riskini azalttığı kaydediliyor.

ABD'nin bir başkan otonom araç şirketin Optimus Ride ise, New York ve Boston çalışan kesimi evden işe taşımak için geçen yıl başlattığı test programını, şirketlerin evden çalışmaya geçmeye başlaması ile birlikte, yemek teslimatı yapacak şekilde dönüştürmeye hazırlanıyor.

Şirketin CEO Ryan Chin, otonom araç geliştiren kurumların öneminin koronavirüs salgını ile birlikte arttığını kaydediyor.

ÜRÜN TESLİMİ YAPIYORLAR

ABD'nin Arizona eyaletinde Nuro isimli bir otonom araç girişimi sürücüsüz araçları ile teslimat yapmaya başlarken, benzer adımlar Çin'de de atılıyor.

Çinli otonom araç şirketi Neolix, e-ticaret sitelerinde alınan ürünlerin teslimatlarını gerçekleştiriyor. Geçen hafta Alibaba ve JD.com gibi sitelerden alınan 200 siparişin teslimatını yapan şirketin önümüzdeki günlerde bu sayıyı artırması bekleniyor. Neolix'in bu kapsamda bin araçlık bir filoyu bu yıl içinde oluşturacağı aktarılıyor.

Otonom araç teknolojisinde başı çeken ABD'de yapılan kamuoyu yoklamaları, kullanıcıların bu araçlara karşı güven duymadığını ortaya koyuyordu.

Özellikler, Uber'in testini gerçekleştirdiği otonom aracının ABD'de ölümle sonuçlanan bir kazaya neden olması, bu araçların geleceğine dair soru işaretleri yaratmıştı.

Öyle ki, bugüne kadar şirketlerin 16 milyar dolarlık yatırım yaptığı otonom araç teknolojisinin ticarileşmesinin de yakın zamanda pek mümkün olmadığı ve çoğu şirketin bu alandan çıkış için yollar aradığı konuşuluyordu.

Fakat, koronavirüs salgınının patlak vermesi ile daha önce hedeflendiği gibi yolcu taşımayan otonom araçlar, kargo ve market alışverişlerinin teslimatı konusunda ihtiyaç karşılar hale geldi. Bu araçların sağlık ekipmanı bile taşımaya başlaması, salgın döneminde önemli bir çözüm olarak görülmelerine de neden oldu.

Finans kuruluşu HSBC koronovirüs salgını devam ettikçe otonom araçların daha da öneme kazanacağı yönünde bir analiz yayınlarken, bu araçların salgından sonra nasıl bir işlev kazanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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