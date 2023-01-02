Geçtiğimiz sezon Ünlüler - Gönüllüler formatı ile ekranlarda olan ve şampiyonunun Nisa Bölükbaşı'nın olduğu Survivor, bu sene bambaşka bir format ile izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile bir açıklama yapmıştı. Ilıcalı açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Survivor 2x023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun!"