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Survivor 2023 kadrosu belli oldu! Yarışmaya sayılı gün kaldı!

TV8 kanalının her sene yayınlanan yarışmalarından biri olan Survivor'un bu sene yarışacak olan kadrosu netlik kazandı. Yarışmanın takipçileri arama motorlarında kadroya dair bilgileri ve yarışmanın başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte detaylar...

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  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Geçtiğimiz sezon Ünlüler - Gönüllüler formatı ile ekranlarda olan ve şampiyonunun Nisa Bölükbaşı'nın olduğu Survivor, bu sene bambaşka bir format ile izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile bir açıklama yapmıştı. Ilıcalı açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Survivor 2x023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun!"
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Her sene MasterChef'in bitmesiyle yayın hayatına başlayan Survivor 2023, 25 Ocak Pazar günü 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    İŞTE SURVIVOR 2023 KADROSUNDA YARIŞACAK İSİMLER

    Zeynep Alkan

    Hamdi Alkan'ın sosyal medya fenomeni kızı Zeynep Alkan, Survivor 2023 kadrosunda ter dökecek isimlerden biri oldu.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Kürşat Juan

    Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan fenomen Kürşat Juan, Survivor 2023 kadrosunda yarışacak isimler arasında yer alıyor.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Elanur Pat

    Sosyal medya fenomeni olan Elanur Pat, bu sene Survivor 2023 kadrosunda yer alacak.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Ümit Erdim

    Başarılı oyuncu ve sunucu Ümit Erdim, Survivor kadrosuna dahil olan ilk isimlerden biri.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Seçkin Piriler

    1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci olan Seçkin Piriler bu sene Survivor'da yarışacak.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Yusuf Güney

    Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor 2023 kadrosuna katılan ünlü isimlerden biri oldu.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Aysu Keskin

    Uludağ Basket Nilüfer BSD formasını giyen basketbolcu Aysu Keskin, bu sene Survivor için ter dökecek.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Alper Rende

    Sosyal medya hesabında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan fenomen Alper Rende, Survivor 2023 ile ekranlarda olacak.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Chaby Han

    Koreli olması sebebiyle ülkemizde oldukça popüler hale gelen fenomen isim Chaby Han, Survivor 2023 kadrosuyla izleyici karşısında olacak.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Murat Eken

    Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Murat Eken, bu sene yayınlanacak olan Survivor yarışmasında yer alan isimlerden biri oldu.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Buse Plan

    Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olan ve Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge ile yaşadığı ilişkiyle bir süre magazin gündemini meşgul eden Buse Plan, Survivor 2023 kadrosunda yer alacak.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Berdan Mardini

    Bu sene Survivor'da yarışacağı belli olan ilk isim Berdan Mardini olmuştu.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Halil İbrahim Göker

    Sosyal medya hesabında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen isim Halil İbrahim Göker, bu sene Survivor 2023 kadrosunda yer alacak.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Barış Telli

    BARIŞ TELLİ

    24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spor yaşantısına devam eden Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil birçok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kıran Telli, Türkiye'nin de ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu’nda eğitim hayatına başlayan Telli, burada jimnastik ile tanışmıştır. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır. 2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır. Başarılı isim bu sene Survivor kadrosunda yer alacak.
  • Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Cansu Tuman

    2015 yılından beri ekranlarda olan Cansu Tuman, sırasıyla Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde boy gösterdi. Sevilen oyuncu bu sene Survivor 2023 kadrosunda yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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