'CZN Burak'tan Taha Duymaz paylaşımı: Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini görseydin keşke

"HERKESİN SENİ NE KADAR ÇOK SEVDİĞİNİ GÖRSEYDİN KEŞKE KARDEŞİM"



Depremin ardından bölgeye giderek yardım çalışmalarını sürdüren 'CZN Burak', yeni bir paylaşımda bulundu. Duymaz ile annesinin birlikte çekilen eski bir videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan 'CZN Burak', gönderisine, "Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini keşke görseydin kardeşim..." ifadelerini not düştü.