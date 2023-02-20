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'CZN Burak'tan Taha Duymaz paylaşımı: Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini görseydin keşke

'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ı andı. Duymaz'ın annesiyle birlikte çekilen eski bir videosunu yayınlayan 'CZN Burak', "Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini keşke görseydin kardeşim..." dedi. Ece Erken ile Merve Boluğur da Duymaz ile olan yazışmalarını paylaştı

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  • Taha Duymaz'a 'CZN Burak'tan: Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini görseydin keşke! Merve Boluğur ile Ece Erken'den de mesajlar - Taha Duymaz son dakika haberleri

    Çektiği yemek videolarıyla  ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremden 12 gün sonra acı haber gelmişti. Duymaz ve kardeşleri Umut ile Melek'in cansın bedenlerine ulaşıldığı öğrenilmişti.
  • Taha Duymaz'a 'CZN Burak'tan: Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini görseydin keşke! Merve Boluğur ile Ece Erken'den de mesajlar - Taha Duymaz son dakika haberleri

    ACI HABERİ 'CZN BURAK' DUYURMUŞTU

    'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir, acı haberi, "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" sözleriyle duyurmuştu.
  • Taha Duymaz'a 'CZN Burak'tan: Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini görseydin keşke! Merve Boluğur ile Ece Erken'den de mesajlar - Taha Duymaz son dakika haberleri

    "HERKESİN SENİ NE KADAR ÇOK SEVDİĞİNİ GÖRSEYDİN KEŞKE KARDEŞİM"

    Depremin ardından bölgeye giderek yardım çalışmalarını sürdüren 'CZN Burak', yeni bir paylaşımda bulundu. Duymaz ile annesinin birlikte çekilen eski bir videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan 'CZN Burak', gönderisine, "Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini keşke görseydin kardeşim..." ifadelerini not düştü.
  • Taha Duymaz'a 'CZN Burak'tan: Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini görseydin keşke! Merve Boluğur ile Ece Erken'den de mesajlar - Taha Duymaz son dakika haberleri

    "NE KADAR GÜZEL YÜREKLİ BİR ÇOCUKMUŞ"

    Sunucu Ece Erken de geçmişte Taha Duymaz'ın kendisine yolladığı mesajları sosyal medya sayfasına taşıdı. Erken, gönderisine, "Ne kadar güzel yürekli bir çocukmuş... Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin ablacım..." satırlarını not düştü.
  • Taha Duymaz'a 'CZN Burak'tan: Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini görseydin keşke! Merve Boluğur ile Ece Erken'den de mesajlar - Taha Duymaz son dakika haberleri

    "MESAJLARINI GÖREMEDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

    Oyuncu Merve Boluğur, kendisine bir süre önce mesaj atan ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın mesajını görmemenin üzüntüsünü dile getirdi. Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm, gittiği yerde güzel uyu..." dedi.

  • Öte yandan geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri burkmuştu.
  • Taha Duymaz'a 'CZN Burak'tan: Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini görseydin keşke! Merve Boluğur ile Ece Erken'den de mesajlar - Taha Duymaz son dakika haberleri

    "ÇOK YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

    Taha Duymaz, "Ben geleceği görmüyorum, bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım, bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" demişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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