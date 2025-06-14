Tahran'da hava savunma sistemleri devrede
İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girerken, patlama sesleri duyuldu. İran devlet televizyonu ise İsrail saldırılarına karşılık yıkıcı bir saldırı beklenildiğini aktardı.
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri yeniden duyulurken hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği görülüyor.
Başkent Tahran’ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.
Hava sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği görülüyor.
İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine şiddetli saldırılar düzenlediği bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansına göre, İsrail, İran’ın birçok kentine yeniden şiddetli saldırılar düzenledi.
Buna göre, başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu.
İran devlet televizyonu ise, İsrail saldırılarına karşılık olarak önümüzdeki saatlerde yıkıcı saldırı beklendiğini aktardı.
İsrail devlet televizyonu KAN ise İran'ın sivilleri hedef almasına karşılık olarak İran altyapısına yönelik saldırıları genişletme planları yapıldığını bildirdi.
*Fotoğraflar: AP, AA