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Eşi ve çocuğuna bakmakla yükümlü olduğu için tahliyesini isteyen Bayram S., "Böyle bir şeyin yaşanmasını kimse istemez. Araç içinde ben de vardım, üçümüz de ölebilirdik. Bir şey ifade etmeyeceğini biliyorum ama aileden özür diliyorum. Takdir, mahkemenindir" diye konuştu.

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Ahmet Efe Çalık'ın babası Ayhan Çalık, "En ağır şekilde cezalandırılsın. Resmen bir cinayet işlemiştir. Geride çok büyük bir acı bıraktı" dedi. Çalık ailesinin avukatı ise kazanın meydana geldiği tünelde hız sınırının 70 kilometre olduğunu belirterek, "Daha temkinli olması gerekirdi. Hız sınırının 2 katından fazla hızla araç sürmüştür. Kaza sonucu henüz 17 yaşında olan gencecik bir çocuk ölmüştür. Kazanın oluşumuna bilinçli sebebiyet vermiştir. Bu haliyle ağır ve tam kusurludur" diye konuştu.