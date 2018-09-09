İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Taksim Meydanında ‘Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu’ uygulaması yaptı. Uygulama sırasında ceza yiyen sürücülerin birbirinden ilginç tepkileri, kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Taksi Meydanı’nda ‘Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu’ uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında ehliyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücülere 108 TL para cezası kesildi. Bazı sürücüler hatasını kabul ederken, trafik kontrolleri esnasında muhabir ile sürücüler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Muhabirin bundan sonra emniyet kemeri takacak mısınız sorusuna sürücü ‘Düşünüyoruz’ şeklinde cevap verdi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ: HATAMI KABUL EDİYORUM

Taksici Hasan Ünal, “Ben hatamı biliyorum. Cezam ne ise ödeyeceğim. Gönül ister ki bu trafik cezaları herkese eşit şekilde uygulansın. Herkes hak ettiği cezayı bulsun. Ben yolda emniyet şeridi kullananlar yüzünden gideceğim yere bir saat geç gittiğim oluyor. Hatamı kabul ediyorum“ dedi.

Trafik polisinin ceza işlemi uyguladığı bir sürücüye ise hatanızın ne olduğunu biliyor musunuz sorusu üzerine sürücü ise gülerek "Emniyet kemeri" diye cevap veren sürücüye, muhabirin bundan sonra emniyet kemeri takacak mısınız sorusuna pişkince "Düşünüyoruz" şeklinde cevap verdi.

"PANİK ATAĞIM, EMNİYET KEMERİ TAKAMIYORUM"

Kendisinde panik olduğunu ve bu nedenle emniyet kemerini takamadığını ifade eden bayan sürücü, “ Emniyet kemeri takamıyorum sıkıyor beni. Öyle daha çok kaza yaparım. Bende de böyle bir panik atak var” dedi.

SOYLU TALİMAT VERMİŞTİ

Önceki gün katıldığı programda açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle ve kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle ve kesinlikle bitireceğiz. Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, aşırı hıza ilişkin yapılacak iş ve işlemlerle trafik kazalarını önleme planı hazırlanmasına ilişkin talimatlar il valiliklerine gönderdim” demişti.

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