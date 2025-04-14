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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi - Teknoloji Haberleri

        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi

        Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, bugün Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in "New Shepard" roketiyle uzayın sınırına doğru tarihi bir yolculuğa çıktı. Tamamı kadınlardan oluşan altı kişilik mürettebatla gerçekleşen bu uçuş, 1963'te Valentina Tereshkova'nın uzay yolculuğundan bu yana tamamen kadınlardan oluşan ilk ekip olma özelliği taşıyor. NS-31 misyonu, Teksas'taki Launch Site One'dan TSİ 15:30'da başlayan kalkışla gerçekleşti ve yaklaşık 10 dakikalık bir sub-orbital uçuşla sona erdi. Dönüşte ekip toprağı öperek uzay aracından iniş gerçekleştirirken, Jeff Bezos ise kapsülün açılışını elinde levye ile bekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:20
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        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
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        NS-31 misyonu kapsamında Teksas’taki fırlatma üssünden TSİ 16:30'da havalanan roket, yaklaşık 10 dakikalık bir sub-orbital yolculuk gerçekleştirildi.

        Mürettebat, uluslararası uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nı geçerek kısa bir süre yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket etme şansı buldu.

        Mürettebatta Perry’nin yanı sıra Lauren Sanchez, Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları savunucusu Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı. Ekip, Karman Hattı’nı geçerek uzayın sınırına ulaştı ve birkaç dakikalık yerçekimsiz ortamda Dünya’yı izleme fırsatı buldu. New Shepard roketi, ses hızının üç katına ulaşarak 100 kilometre yüksekliğe çıktı. Kapsül, paraşütlerle güvenli bir şekilde Teksas çölüne iniş yaptı; roket ise kalkıştan yaklaşık 8 dakika sonra launch site yakınındaki platforma dikey iniş gerçekleştirdi.

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        Bu tarihi uçuş, 1963’te Valentina Tereshkova’nın solo uçuşundan bu yana tamamen kadınlardan oluşan ilk ekip olarak kayıtlara geçti. Blue Origin, NS-31 ile 52 kişiyi uzaya taşımış oldu. Uçuş, kadınların bilim, teknoloji ve uzay keşfindeki rolüne dikkat çekerken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

        KATY PERRY İNİNCE TOPRAĞI ÖPTÜ

        10 dakika süren uzay yolculuğu sonrasında dünyaya dönen ekip, inince toprağı öptüler.

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