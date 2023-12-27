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        Haberler Yaşam Tarihi Ardahan Kalesi karla kaplandı

        Tarihi Ardahan Kalesi karla kaplandı

        Ardahan'da etkili olan kar yağışıyla Tarihi Ardahan Kalesi beyaza büründü. Ardahan Kalesi, tarihi Demir Köprü ve Kura Nehri'ni kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:24
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        Ardahan’da beklenen kar yağışının hafta sonu itibarıyla etkili olmasıyla kentin çevresi beyaza büründü.

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        Ardahan'ı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Tarihi Ardahan Kalesi, Demir Köprü ve Kura Nehri'yle birlikte Ardahan Ovası beyaz örtüyle kaplandı.

         

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        Kar yağışıyla kartpostallık manzaraların oluştuğu kent havadan görüntülendi.

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        #Ardahan Kalesi
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