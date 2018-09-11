Akıllı ev teknolojileri ve nesnelerin interneti konusunda faaliyet gösteren Broadlink'in Türkiye Genel Müdürü Hasan Terzi ile akıllı ev teknolojilerini masaya yatırdık. Evler nasıl akıllı evlere dönüştürülebilir? Eski binaları akıllı sistemlerle donatmak mümkün mü? Akla takılan daha pek çok sorunun yanıtını bu keyifli röportajda bulabilirsiniz.

- Akıllı ev deyince kullanıcıların genel kanısı klimanın ve lambaların uzaktan açılıp kapatılabilmesi. Gerçekte akılı ev sistemleri hayatımızda gerek ekonomik, gerekse işlevsel açıdan neleri değiştirebilir?

Akıllı ev sistemleri aslında bakarsanız nesnelerin interneti (IOT) ile son senelerde tamamen kabuğunu değiştirmiş durumda. Eskiden kısıtlı yapılabilen şeylerin yanında şu anda nerdeyse yapılamaz seklinde düşünülebilen her şey çok uygun fiyatlara ve kolayca son kullanıcılar tarafından yapılabilmekte, ayrıca bunun için de son kullanıcıların herhangi bir servis ihtiyacı da gerekmemektedir. Klima ve lambaların uzaktan açılıp kapatılabilmesi bizim konumuzun aslında en kolay yapılabilen şeyleri. Kullanıcılar bunların yanında evlerindeki veya ofislerindeki bütün elektrikli cihazları cep telefonlarından kullanabilmekteler.

Bunun yanında belli sensörlerin durumlarına göre evdeki cihazlarına komut verebilmekteler. Nesnelerin interneti ile kullanıcılar bu işlevleri hem çok uygun fiyata yapabilmekteler hem de bu işlevler evlerinde veya ofislerinde kullanıcılarımıza hem konfor hem de ekonomi sağlıyor. Mesela kullanıcılarımız evlerine gitmeden kombi ve klimalarını açıp kapatmalarının yanında evlerindeki nem ve ısı derecesine göre kombi veya klimalarını otomatik çalıştırabilirler. Bu da konfor anlamında kullanıcılarımızı çok mutlu ediyor. Tabi bunun yanında evlerindeki her cihazı cep telefonlarından dünyada nerede olursa olsunlar kontrol edebiliyorlar. İşlevsellik olarak evde olmasalar bile evlerini yönetmek kullanıcılarımıza hem güven hem de konfor anlamında yüksek verimlilik sağlıyor.

- Bir evi sonradan akıllandırmak mümkün mü? Bu konudaki ideal çözüm nedir? Bir evi sonradan akıllı eve çevirmek ile temelden akıllı oluşturmak için ne gibi bütçelere ihtiyaç var?

Biz kullanıcılarımızdan evlerinde herhangi bir alt yapı istemediğimizden, isterse kullanıcılarımızın evi 150 senelik olsun evinde herhangi bir wireless ağı ve elektrik varsa, kullanıcılarımız evlerini rahatlıkla akıllandırabilmekteler. Bu noktada modemlerinin IP çeşidinin de bizim sistemimizde herhangi önemi yok. Kısacası sadece evlerinde internet olsun hatta evlerinde duran herhangi bir akıllı telefonu bile modem seklinde kullanıp evlerini akıllandırabilirler. İdeal çözüm olarak tabii ki evde bir wireless modemin olması bizim sistemimiz için yeterli. Bunun yanında kullanıcılarımız akıllı ev bütçelerini kendileri oluşturuyor. Yani anlatmak istediğim şey kullanıcılar neyi yönetmek istiyorlarsa sadece onu akıllandırabiliyorlar. Kullanıcı sadece kombisini açmak kapatmak istiyorsa sadece akıllı prizimiz SP3'ü alıp kombisine bağlaması yeterli. Veya evindeki uzaktan kumandalı TV, garaj kapısı, klima ve benzeri ürünleri yönetmekte istiyorlarsa RM-Pro alması onlar için yeterli olacaktır.

İklimlendirme, ses, ışık, nem ve ısı derecesine göre cihazlarına otomatik görev vermek istiyorlarsa A1, sadece TV ve klima gibi kızılötesi kumandalı cihazları yönetmek isteyen kullanıcılar ise RM-Mini3'ü de tercih edebilir. Ayrıca evlerinde alarm isteyenler S2 ile bu konuyu çok kolay çözebilirler. Akıllı kapı ve pencere sensörümüz sayesinde hangi kapı hangi gün saat kaçta açıldı veya kapandı kontrol edebilirler, akıllı hareket sensörü sayesinde hangi odada saat kaçta hangi tarihte hareket olduğuna bakabildikleri gibi, hareket olursa TV’mi aç veya kapı kapandığında bütün ışıklarımı kapat seklinde sensörler ile elektrikli ev aletlerini de konuşturabilirler. Bütçe olarak evdeki yönetilecek ürünlerin sayısı, evin büyüklüğü ve kullanıcının evinde ne yapmak istediği, fiyatları değiştirebiliyor fakat düşük bütçelere evler kolaylıkla akıllandırabilir.

- Broadlink'in akıllı ev ve benzeri akıllı sistemlerdeki konumu nedir? Hangi çözümleri neleri kapsıyor, çözüyor?

BroadLink, nesnelerin interneti ve akıllı ev konusunda dünyadaki önemli firmalardan biri. Stratejik partnerleri arasındaki en büyük firmalar Electrolux, Samsung ve Amazon yer alıyor. Uzakdoğu pazarında üretim esnasında kullandığımız wi-fi embedded module chip ile üretilen beyaz eşyalar ve benzeri elektronik cihazlar direkt bizim yazılımımız ile uyumlu olup kullanıcılar bizim chip'li ürünlerimizi kendi ürünlerimiz gibi cep telefonundan dünyanın her yerinden kontrol edebiliyor. Bu sisteme dahil olan cihazlara BroadLink DNA diyoruz. Bunların yanında şu anki yazılımımız ile kullanıcılarımız Amazon Echo veya Google Home gibi cihazları ürünlerimizle entegre kullanabiliyor (bunun sayesinde kullanıcılarımız evinde konuşarak TV’sini açabilir, klimasını kapatabilir veya cep telefonundan verdiği komutları evinde konuşarak verebilirler). Yakında Apple Home Kit uygulamasında da kullanıcılarımız ürünlerini yönetecek duruma gelecekler. Ayrıca IFTTT ile gelecek sene BroadLink ürünlerimizin uyumu tamamlanmış olacak ve kullanıcılarımız çok farklı senaryoları uygulamaya koyabilecekler. Örnek vermek gerekirse Instagram'a resim koyarak evindeki perdeyi açabilecek duruma gelecekler. Teknoloji geliştikçe verimlilik de aynı oranda artmaktadır.

- Türkiye'deki akıllı ev ve sistemleri konusunda ne gibi çalışmalar yapılıyor, sizin yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Türkiye teknolojinin ve IOT gibi sistemlerin yaygınlaşmasıyla yavaş yavaş kabuk değiştirmeye başladı. Normalde lüks sınıfına giren akıllı ev veya ofisler artık standart olarak müşterilere sunulmaya başlandı. Haliyle pazar, her gün daha da büyüyor ve bunda bizim sistemimiz ve bizimkine benzer sistemlerin fiyat avantajları, müşterileri tabii ki daha talepkâr duruma getiriyor. Çalışmalarımız özetlemek gerekirse büyük proje firmaları, müteahhit firmalar, son kullanıcılar ve üniversitelerle sürekli çalışıyoruz. Yaklaşık 1 senedir çalışmakta olduğumuz Enerjisa firması ile akıllı prizlerimiz yakında son kullanıcılara Enerjisa üzerinden ulaşacak.

- Broadlink'in akıllı ev sistemlerinin kullanıldığı alanlarda sıra dışı bazı örneklere rastladık. Bunlara dair dünyadan ve Türkiye'den örnek verebilir misiniz?

Nesnelerin interneti çok geniş bir konu olduğu için ürünlerimizin kullanım alanları çok geniş. Haliyle bazı müşterimiz bizim bile hayal edemediğimiz işlere imza atıyorlar. Bunların içinde en çok aklımda kalanları Azerbaycan’daki bir müşterimizin yaptığı akıllı araba gerçekten nesnelerin interneti konusunda ders olabilecek şekildeydi. Aküye 3G modem bağlayıp ürünlerimizi arabaya entegre etmiş, sonrasında cep telefonu üzerinden arabayı açma -kapama, camları açma - kapama, arabayı çalıştırma - durdurma, teyp ve klima gibi bir çok özelliği müşterimiz cep telefonundan kullanabilmekteydi.

İkinci aklımda kalan vinç sahibi ve vinç kiralayan bir firmanın vinçlerinin kiralama saati dolduktan sonra ürünlerimizle vinçlerini kapatması da yaratıcı çalışmalardandı. Bunun yanında sera işleten firmalarda sistemimizle seralarına gitmeden ısı kontrolünü evlerinden oturdukları yerden yapabilmekteler. Bu ve bunun gibi çok sayıda örnek var...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ