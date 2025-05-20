Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mayıs ve haziran ayında geçerli olan kampanyası ile temel gıda, temizlik ürünleri ve birçok ihtiyaç malzemesi raflarda yerini aldı. "Tarım Kredi Market aktüel kataloğunda bu hafta neler var?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Tarım Kredi Market yeni indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...