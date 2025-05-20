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        Tarım Kredi aktüel ürünler ve fiyat listesi açıklandı! İşte "Yetişen Alır" fırsatları!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayında tüketicilere özel yeni kataloğu paylaştı. Mayıs ve haziran aylarını kapsayan aktüel fırsatlarda, hem mutfak ihtiyaçları hem temizlik ürünleri hem de temel gıda malzemeleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi Market "Yetişen Alır" fırsatları ile güncel indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 23:23 Güncelleme: 20.05.2025 - 23:23
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        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mayıs ve haziran ayında geçerli olan kampanyası ile temel gıda, temizlik ürünleri ve birçok ihtiyaç malzemesi raflarda yerini aldı. "Tarım Kredi Market aktüel kataloğunda bu hafta neler var?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Tarım Kredi Market yeni indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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        TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU

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