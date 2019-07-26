Tarımla uğraşan ve tarımdan emekli olmak isteyen vatandaşlar nasıl emekli olabileceğini, tarım sigortasını ve tarım sigortasının şartlarını araştırıyor. İşte tarım sigortası nedir, tarım sigortası şartları nelerdir, tarım sigortası primi ne kadar sorularının cevabı...

TARIM SİGORTASI NEDİR?

Tarım sigortası, tarımda çalışan vatandaşların yalnızca tarımsal faaliyetler gösterdiği takdirde emekliliğini hak edebileceği bir sistemdir. Ancak bireyin aktif bir vergi kaydı ve çiftçi kayıt sisteminde kaydı ve SGK 4A-4B kapsamında sigortalı olmaması gerekir. Farklı bir sigorta kolu bünyesinde bulunan bireyler tarım sigortası için başvuru yapamazlar. Tarım sigortası ile emekli olabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır.

TARIM SİGORTASI İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI 2019

5510 sayılı kanuna göre;

Kişinin çalışmakta olduğu herhangi başka bir iş olmamalıdır.

Aktif durumda olan bir vergi kaydı olmamalıdır.

Hali hazırda bir çiftçilik kaydı bulunmamalıdır.

Kişi, SGK’nın 4A ve 4B bendine tabi olmamalıdır.

Kişiler, herhangi başka bir sigortalı olma durumları söz konusuysa, tarım sigortası başvurusu yapamazlar ancak bu durumun istisnaları bulunur. Sosyal Güvenlik kurumundan bir şekilde ölüm aylığı yani, dul ve yetim aylığı alıyor olmak, tarım sigortasından emekli olunmasına dair bir engel teşkil etmez. Ancak, kişiler emekli aylıklarını almaya başlamaları itibari ile, dul ve yetim aylıkları kesilecektir. Prim ödeme süresi boyunca, aylıklarını almaya devam edebilirler.

Kişiler, belirli tarih aralıklarında sigortalı olmuşlarsa, farklı şartlar dahilinde, daha az prim ödeyerek emekli olabilirler. Prim ödeme gün sayısı, sigortalılığın başladığı güne göre farklılık gösterir. Buna göre, tarım sigortası emeklilik şartlarından şöyle bahsederiz;

Sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999’dan önce olanlar;

Kadınlar, 3600 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olur.

Erkekler, 3600 gün prim ödeyerek 60 yaşında emekli olur.

Sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayanlar;

Kadınlar, 25 yıldır sigortalı olmak kaydı ile, 4500 gün prim ödeyerek 58 yaşında emekli olur.

Erkekler, 25 yıldır sigortalı olmak kaydı ile, 4500 gün prim ödeyerek 60 yaşında emekli olur.

Sigortalılık tarihi, 30 Nisan 2008’den sonra başlayanlar;

Kadınlar, 5400 gün prim ödeyerek 61 yaşında emekli olur.

Erkekler, 5400 gün prim ödeyerek 63 yaşında emekli olur.

TARIM SİGORTASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım sigortasına başvurmak, yine herhangi bir sigorta başvurusu yapıyor olmakla benzerlik gösterir. Yalnızca istenen belgeler biraz daha farklı olacaktır. 2019 tarım sigortası başvuru süreci şu şekildedir;

Kişi öncelikle, ek-5 tarım sigortası başvuru formunu doldurur.

Doldurulan forum, Tarım Müdürlüğü il ya da ilçe şubelerinden birine giderek onaylatılır.

Kimlik bilgileri dahilinde istenecek belgeler temin edilir. (Nüfus cüzdan fotokopisi)

Onaylatılmış form ve belgeler, SGK’ya teslim edilir.

TARIM SİGORTASI PRİMİ NE KADAR 2019

Ek-5 tarım sigortasının primi, 2019 yılında 26 gün üzerinden, 2558 TL brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığı için en düşük: 764,84 TL olarak ödenecek. En yüksek ödenecek ücret ise bunun 7.5 katı 5736,12 TL'dir.