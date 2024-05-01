Tarlalara gömülü 351 kaçak trafo tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL

Şanlıurfa'da 100 bin kişiye yetecek elektriği kaçak tüketen 351 kaçak trafo tespit edildi

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarının yanında teknoloji kullanımı ile kaçakla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren dağıtım şirketi, jandarma desteği ile Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde drone ile rutin kontrol gerçekleştirdi.

Kontrollerde asgari 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 KVA gücünde 351 kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi.

EKONOMİYE ZARARI 200 MİLYON LİRADAN FAZLA Kaçak kullanıcıların normalden 9-10 kat fazla enerji tükettiği, bunun da tedarik sürekliliğini sekteye uğrattığı vurgulanan açıklamada, sadece nisan ayı içinde yapılan denetimlerde tespit edilen kaçak trafoların sulama sezonunda çalışsa bile ekonomiye zararının yılda 200 milyon liradan fazla olduğuna işaret edildi. REKLAM

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU Ceylanpınar ve Viranşehir'de 19 kayıt dışı trafoya el koyan dağıtım şirketi, kalan 332 kayıt dışı trafoya el konulması için suç duyurusunda bulundu. Drone kayıtlarında trafoların tarlalara gömülerek gizlendiği tespit edildi.