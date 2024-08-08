Taylor Swift’in Viyana’daki konserine saldırmayı planlayan iki DEAŞ şüphelisi yakalandı

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Taylor Swift konserlerine saldırmayı planlayan iki DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Avusturya Emniyet Genel Müdürü Franz Ruf, iki erkek şüpheliden birinin 19 yaşında olduğunu bildirdi. Avusturya vatandaşı olan şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli kimyasal maddeler bulunurken, bunların bomba yapımında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

Yetkililer, internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olan ikilinin saldırıları detaylıca planladığını ifade etti.

Ünlü şarkıcı Swift’in Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu’nda perşembeden cumartesiye planlanan üç konseri de iptal edildi. Etkinliklerin her birine yaklaşık 65 bin kişinin katılması bekleniyordu.