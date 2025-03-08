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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet TBMM'de 5G test-deneme süreci başladı - Teknoloji Haberleri

        TBMM'de 5G test-deneme süreci başladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de deneyimlenebildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 01:29 Güncelleme: 08.03.2025 - 01:29
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        TBMM'de 5G test-deneme süreci başladı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, yazılı açıklamasında, 5G çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini belirtti.

        Halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda ise vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor. 5G teknolojisi Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyumlarında da vatandaşların deneyimine açıldı. Stadyumlardan sonra 5G TBMM'de de deneyimleniyor. Bugün TBMM'de test-deneme süreci başladı. Ülke genelinde ilk sinyali ise 2026 yılında almayı hedefliyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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