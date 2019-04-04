TCMB, dün açıklanan enflasyonun ardından mart ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, özetle şu ifadeler kullanıldı.

- Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,03 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,04 puan yükselerek yüzde 19,71 olmuştur.

- Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama devam etmiş, ana eğilimindeki düşük seviyeler korunmuştur. Bu dönemde hizmet yıllık enflasyonu yataya yakın bir seyir izlerken, temel mallar enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür.

- Gıda yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarındaki belirgin artışa bağlı olarak yükselmiştir. Enerji enflasyonundaki artışta ise döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur.

Üretici fiyatlarına da değinen TCMB, "Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, fiyatların alt gruplar genelinde arttığı gözlenmiştir." derken "Enerji grubundaki artışta petrol ürünleri ve elektrik fiyatları belirleyici" olduğunu ve "ara malı grubundaki fiyat artışında demir-çelik, tekstil ve kablolama ürünleri; sermaye mallarında ise metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları ile makineler" tarafının öne çıktığını belirtti ve şu ifadeler kullanıldı:

- Bu dönemde, dayanıksız tüketim malları fiyatları, ilaç, et ve meyve-sebze ürünleri; dayanıklı tüketim malları fiyatları ise mobilya grubu öncülüğünde yükselmiştir. Sonuç olarak, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bir önceki aya kıyasla bir miktar artmıştır.