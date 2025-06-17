TECNO CAMON 40 Türkiye’de satışta

TECNO, CAMON 40 serisinin en uygun fiyatlı modelini Türkiye pazarına sundu. KDV dahil 15.999 TL’den başlayan fiyatlarla MediaMarkt, Teknosa, Vatan, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mağazaları ve Hepsiburada üzerinden satışa sunulan cihaz, sınırlı sayıda TECNO Watch 2 Pro akıllı saat hediyesiyle geliyor. Fiyatlar, mağaza ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor.

HIZLI VE NET KAMERA DENEYİMİ

CAMON 40, FlashSnap teknolojisiyle donatılmış gelişmiş kamera sistemiyle dikkat çekiyor. 1/11235 saniyelik deklanşör hızıyla anlık kareleri net bir şekilde yakalayan cihaz, BestMoment AI Algoritması sayesinde en iyi görüntüyü otomatik olarak seçiyor. Ekran kapalıyken bile tek dokunuşla fotoğraf veya video çekimi mümkün. 50MP Sony LYT-700C ultra gece kamerası, 8MP ultra geniş açı lensi ve 32MP ön kamera, her ortamda kaliteli görüntüler sunuyor.

TÜRKÇE KONUŞAN YAPAY ZEKÂ ASİSTANI

CAMON 40, sadece bir akıllı telefon değil, aynı zamanda Türkçe destekli yapay zekâ asistanıyla fark yaratıyor. Ella Asistan, sesli komutlarla işlem yapma ve görsel düzenleme imkânı sağlarken, AI Yazma Yardımcısı ödev, e-posta ve içerik üretiminde kullanıcılara destek oluyor. Google Cloud destekli AI Translate, bluetooth kulaklıklarla eş zamanlı ve çevrimdışı çeviri sunuyor. 360° Arama Asistanı ise gelen çağrıları özetleyip yazıya dökerek otomatik yanıt verebiliyor.