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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz TECNO CAMON 40 Türkiye’de satışta - Teknoloji Haberleri

        TECNO CAMON 40 Türkiye’de satışta

        TECNO'nun yeni CAMON 40 modeli, 15.999 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de teknoloji severlerle buluştu. FlashSnap kamera teknolojisi ve Türkçe konuşabilen yapay zekâ asistanı ile dikkat çeken cihaz, şık tasarımı ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:47
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        TECNO CAMON 40 Türkiye'de
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        TECNO, CAMON 40 serisinin en uygun fiyatlı modelini Türkiye pazarına sundu. KDV dahil 15.999 TL’den başlayan fiyatlarla MediaMarkt, Teknosa, Vatan, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mağazaları ve Hepsiburada üzerinden satışa sunulan cihaz, sınırlı sayıda TECNO Watch 2 Pro akıllı saat hediyesiyle geliyor. Fiyatlar, mağaza ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor.

        HIZLI VE NET KAMERA DENEYİMİ

        CAMON 40, FlashSnap teknolojisiyle donatılmış gelişmiş kamera sistemiyle dikkat çekiyor. 1/11235 saniyelik deklanşör hızıyla anlık kareleri net bir şekilde yakalayan cihaz, BestMoment AI Algoritması sayesinde en iyi görüntüyü otomatik olarak seçiyor. Ekran kapalıyken bile tek dokunuşla fotoğraf veya video çekimi mümkün. 50MP Sony LYT-700C ultra gece kamerası, 8MP ultra geniş açı lensi ve 32MP ön kamera, her ortamda kaliteli görüntüler sunuyor.

        TÜRKÇE KONUŞAN YAPAY ZEKÂ ASİSTANI

        CAMON 40, sadece bir akıllı telefon değil, aynı zamanda Türkçe destekli yapay zekâ asistanıyla fark yaratıyor. Ella Asistan, sesli komutlarla işlem yapma ve görsel düzenleme imkânı sağlarken, AI Yazma Yardımcısı ödev, e-posta ve içerik üretiminde kullanıcılara destek oluyor. Google Cloud destekli AI Translate, bluetooth kulaklıklarla eş zamanlı ve çevrimdışı çeviri sunuyor. 360° Arama Asistanı ise gelen çağrıları özetleyip yazıya dökerek otomatik yanıt verebiliyor.

        ESTETİK TASARIM VE DAYANIKLILIK

        CAMON 40, “Kuğu Boynu Eğrisi” arka panel tasarımı ve Kristal Nemlendirici Malzeme ile hem şık hem de kullanışlı bir deneyim sunuyor. “Fantezi Sanat Dokulu Siyah ve Beyaz” ile “Yıldızlı Gece Yeşili” renk seçenekleri, modern bir görünüm sağlıyor. IP66 su sıçramasına dayanıklılık sertifikası ve Panda King cam koruması, cihazın dayanıklılığını artırıyor. 60 ay gecikmesiz kullanım garantisi ise uzun ömürlü bir deneyim vadediyor.

        GÜÇLÜ DONANIM VE KULLANICI DOSTU ÖZELLİKLER

        120Hz AMOLED ekran, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve 45W hızlı şarj destekli 5200mAh pil, CAMON 40’ı teknik açıdan güçlü kılıyor. 5 yıllık pil ömrü ve 256GB depolama alanı, kullanıcılara yüksek performans ve geniş saklama alanı sunuyor.

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