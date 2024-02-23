Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
The Economist, Avrupa'dan 35 şehri kapsayan bir 'tek başına yaşama endeksi' hazırladı. Ortalama maaş ve tek yatak odalı bir evin kirasının baz alındığı araştırmada Türkiye'den Ankara listeye dahil edildi. Tek başına yaşamanın en zor olduğu yer Macaristan'ın başkenti Budapeşte olurken, Ankara 15. sırada yer buldu. Ankara, 'tek başına yaşama zorluğu' konusunda Paris, Kopenhag, Roma, Berlin, Viyana gibi şehirleri geçti.
Giriş: 23.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:10