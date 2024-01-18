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        Tekirdağ'da, 2023'te çevreyi kirleten firmalara 66 milyon lira ceza

        TEKİRDAĞ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2023'te yapılan çevre denetimlerinin istatistiklerini paylaştı. Çevreye zarar veren firmalara toplam 66 milyon 264 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:30
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        Tekirdağ'da, 2023'te çevreyi kirleten firmalara 66 milyon lira ceza
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        TEKİRDAĞ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2023'te yapılan çevre denetimlerinin istatistiklerini paylaştı. Çevreye zarar veren firmalara toplam 66 milyon 264 bin lira ceza uygulandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından 2023'te il genelinde 1564 denetim gerçekleştirildi. 214 tesis denetlenirken, çevreyi kirleten firmalara 66 milyon 264 bin 442 lira idari para cezası yazıldı. Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi. Ekipler tarafından 62'si hava kirliliği, 69'u ise su kirliliği ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde 214 tesise 66 milyon 264 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 44 tesisin faaliyetleri de durduruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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