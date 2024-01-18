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        Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 850 kilogram yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:26
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        Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 850 kilogram yem bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma yapıldı.

        Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

        Malkara ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için farklı noktalara yaklaşık 850 kilogram yem bırakıldı.

        Ekipler, kış boyunca bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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