        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da öğrenciler sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okudu

        Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında öğrenciler, sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:10
        Tekirdağ'da öğrenciler sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okudu
        Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında öğrenciler, sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okudu.

        Milli Eğitim Bakanlığınca ramazan ayında öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri pekiştirmek amacıyla eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

        Etkinlikler kapsamında Marmaraereğlisi ilçesindeki Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu öğrencileri, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okudu.

        Sağlık çalışanları öğrencilere bahşiş verdi. İl Sağlık Müdürü Çağatay Onar, AA muhabirine, öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliğin anlamlı olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin ramazan geleneklerini yaşattığını belirten Onar, "Öğrencilerimiz davul çalıp bahşişlerini aldı. Sağlık çalışanları mutlu oldu. Öğrencileri böyle güzel bir etkinlikle misafir etmek bizim için de anlamlıydı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

