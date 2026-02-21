Canlı
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:20 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:20
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.


        Şehit aileleri ve gaziler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyede düzenlenen iftar programında bir araya geldi.


        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, programda yaptığı konuşmada, bu topraklarda huzur içinde oruç açabilmeyi şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını belirtti.


        Şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu ifade eden Yüceer, "Her zaman dualarınızla yola çıktık, bugün de bu bereket sofrasına yine sizlerle başlamanın onurunu yaşıyoruz. Eğer bugün bu topraklarda özgürce nefes alıp verebiliyorsak, birlik ve beraberlik içinde huzurla ibadetimizi yapabiliyorsak, bunu kahramanlarımıza borçluyuz." dedi.


        - Tekirdağ NKÜ'de grafik sergisi


        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde grafik sergisi açıldı.


        Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı eserler, fakültede düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


        Serginin açılışı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, dekan yardımcıları, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.


        - Ergene Velimeşespor'a destek gecesi


        Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Ergene Velimeşespor için destek gecesi düzenlendi.


        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Marmaracık Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirilen programa katılarak kulübe destek verdi.


        Toprak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

