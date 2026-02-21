Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Tekirdağ'da sattıkları belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.
Ekiplerin 9 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 610 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve 28 tabanca fişeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
