Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 13:21 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Tekirdağ'da sattıkları belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

        Ekiplerin 9 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 610 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve 28 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama Uyuşturucu ticareti kamerala...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama Uyuşturucu ticareti kamerala...
        Genç sporcu Ada katıldığı her şampiyonadan madalyayla dönüyor
        Genç sporcu Ada katıldığı her şampiyonadan madalyayla dönüyor
        Şarköy'de lise öğrencilerinden "Balkan esintisi" etkinliği
        Şarköy'de lise öğrencilerinden "Balkan esintisi" etkinliği
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da öğrenciler sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okudu
        Tekirdağ'da öğrenciler sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okudu
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı