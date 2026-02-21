Genç sporcu Ada katıldığı her şampiyonadan madalyayla dönüyor

Tekirdağ'da atletizmde katıldığı şampiyonalardan madalyayla dönen ve 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan Ada Öztürk (14), derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.



Öztürk, en son 6-8 Şubat’ta Bursa’da düzenlenen Nejat Kök U16 Türkiye Kapalı Salon Şampiyonası'nda mücadele etti.



Şampiyonada 60 ve 200 metre branşlarında yarışan genç atlet, iki altın madalya kazanarak derecelerine yenilerini ekledi.



Genç sporcu, daha önce katıldığı şampiyonalarda da kürsüde yer alarak altın madalya kazanmayı başardı.



Öztürk, AA muhabirine, kariyerinde katıldığı tüm yarışlardan madalyayla döndüğünü söyledi. Her yarışın kendisi için farklı bir tecrübe olduğunu ifade eden Öztürk, 1Katıldığım her yarıştan madalyayla döndüm. Son olarak Bursa’da Türkiye şampiyonasından iki altın madalyayla döndüm. İki ay sonra 'Türkiye’nin En Hızlısı' yarışları olacak, ona hazırlanıyorum. Madalya aldıkça daha çok azim geliyor ve sürekli derecelerime yenilerini eklemek istiyorum." dedi.



Öztürk, atletizmde 2 yılda 10 madalya kazandığını ve her zaman şampiyonalarda kürsüde yer almak istediğini belirtti.



- "Çok çalışıyor, çok disiplinli bir sporcu"



Antrenörü Neşe Parlak Sel ise sporcusunun şampiyonalardan madalyayla dönmeyi alışkanlık haline getirdiğini dile getirdi.



Sporcusunun elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu ifade eden Sel, "Çok çalışıyor, çok disiplinli bir sporcu. Bu çalışmalarının sonucunu yarışların ardından görüyoruz. Adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Daha sonra milli takım ve uluslararası yarışlar hedefiyle devam edeceğiz." diye konuştu.



