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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:08
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Başsavcı Çakmak, makamında ziyaret ettiği Soytürk ile sohbet etti, görevinde başarı diledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Soytürk ise Çakmak'a teşekkür etti.

        Ziyarette, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül de yer aldı.

        - Vali Soytürk, BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi ilçesinde BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        BOTAŞ LNG İşletme Müdür Vekili Erdinç Deli tarafından karşılanan Soytürk, Müdürlüğün yatırımları, hizmet sahası, yürütülen çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

        Müdürlükte incelemelerde bulunan Soytürk, çalışanlarla sohbet etti.

        Vali Soytürk'e ziyaretinde Marmaraereğlisi Kaymakam Vekili Mustafa Güler eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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