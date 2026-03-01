Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen iftar programları devam ediyor.



Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde kurulan iftar sofraları, Hayrabolu ilçesinde kuruldu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.



- NKÜ'de Danışma Kurulu toplandı



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Danışma Kurulu, üniversitenin stratejik hedefleri ve kalite süreçlerini değerlendirmek üzere Rektör Mümin Şahin başkanlığında çevrim içi toplandı.



Rektör Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, rektör yardımcıları, genel sekreter yardımcısı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademik birim yöneticileri katıldı.



Şahin, Danışma Kurulu'nun üniversite ile kamu ve özel sektör arasında köprü görevi üstlendiğini belirtti.



Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen tam akreditasyon belgesinin üniversitenin kalite standartlarını tescillediğini aktaran Şahin, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin stratejik kararlara yön verdiğini anlattı.





Toplantı, kurul üyelerinin değerlendirmelerinin ardından sona erdi.



- Nallar, çalışmaları inceledi



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.



Çiftlikönü Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Nallar, personelden bilgi aldı.



Nallar, çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.



Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, planladıkları çalışmayı kısa zamanda bitireceklerini kaydetti.

