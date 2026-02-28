Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Tekirdağ'da öğrencilerle bir araya geldi

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Mükerrem Ali Kayan Ortaokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Tekirdağ'da öğrencilerle bir araya geldi

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Mükerrem Ali Kayan Ortaokulunu ziyaret etti.

        Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yenilyol ile Mükerrem Ali Kayan Ortaokulunu ziyaret etti.

        "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında hazırlanan Ramazan Sokağı'nı gezen Yılmaz, öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlik alanlarını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yılmaz, ramazan şenlikleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan davul ve mani performanslarını izledi.

        Öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Yılmaz, öğrencilerle ders süreçleri ve ramazan ayına yönelik faaliyetlerle ilgili sohbet etti.



