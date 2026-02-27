Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği Karpuz Danışmanlık Limited Şirketine ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satışa çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği Karpuz Danışmanlık Limited Şirketine ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satışa çıkarıyor.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte bulunan 2014 doğumlu safkan İngiliz kısrak "Louversey" ile kısraktan geçen yıl doğan dişi tay, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle ihale edilecek.

        Muhammen bedeli 600 bin lira olarak belirlenen kısrak için ihaleye katılacakların 60 bin lira, muhammen bedeli 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenen dişi tay için ise 250 bin lira teminat yatırması gerekiyor.

        İhale, 24 Mart’ta saat 14.00'te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte

        Benzer Haberler

        Milli güreşçi Esma Nur Kara, Avrupa ve dünya şampiyonasında kürsüde olmak i...
        Milli güreşçi Esma Nur Kara, Avrupa ve dünya şampiyonasında kürsüde olmak i...
        Belediyenin uygun fiyata et sattığı TEK Market'in 2.'si Çerkezköy'de açıldı
        Belediyenin uygun fiyata et sattığı TEK Market'in 2.'si Çerkezköy'de açıldı
        Prof. Dr. Tecer: Marmara'da 64 yılın en düşük yağış ortalaması oluştu, İsta...
        Prof. Dr. Tecer: Marmara'da 64 yılın en düşük yağış ortalaması oluştu, İsta...
        Tekirdağ Valisi Soytürk ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
        Tekirdağ Valisi Soytürk ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi