Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Milli güreşçi Esma Nur Kara, Avrupa ve dünya şampiyonasında kürsüde olmak için çalışıyor:

        MESUT KARADUMAN - Güreşte ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceleri bulunan 16 yaşındaki milli sporcu Esma Nur Kara, Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyayla dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli güreşçi Esma Nur Kara, Avrupa ve dünya şampiyonasında kürsüde olmak için çalışıyor:

        MESUT KARADUMAN - Güreşte ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceleri bulunan 16 yaşındaki milli sporcu Esma Nur Kara, Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyayla dönmek istiyor.

        Babası eski milli güreşçi olan Kara, 10 yaşında güreşe başladı. Katıldığı Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde eden genç sporcu, Dünya Okul Sporları Oyunları'nda altın madalya kazandı.

        Kara'nın 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalyası bulunuyor.

        İki hafta önce Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Beşiktaş Kulübü sporcusu Kara, 17 Mayıs'ta Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 27 Temmuz'da Azerbaycan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.




        - "Çok çalışıyoruz"

        Çalışmalarını sürdüren genç sporcu, şampiyonalarda kürsüye çıkarak ülkesine madalya kazandırmayı hedefliyor.

        Esma Nur Kara, AA muhabirine, her zaman ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını söyledi.

        Başarılarıyla adından söz ettirmek istediğini belirten Kara, "Babamın yönlendirmesiyle güreşe başladım. 6 senedir güreşle uğraşıyorum. U11 ve U13 kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldum. U15'te iki kez Türkiye ikinciliği, bir kez Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Okullararası Türkiye şampiyonu ve dünya şampiyonu oldum. Geçen yıl U15 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum." dedi.

        Katıldığı her şampiyonanın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu dile getiren Kara, bu yıla da Türkiye şampiyonluğu ile başladığını ifade etti.

        Derece almanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirten genç sporcu, şunları kaydetti:

        "Şampiyonalarda derece almak, bayrağımızı göndere çektirmek çok gurur verici. Babamın her gün beni antrenmana götürüp getirmesi çok kıymetli. Çok çalışıyoruz, milli takım kamplarımız da olacak. Avrupa'da şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olup altın kemeri almak istiyorum."




        - Serkan Kara: "En büyük hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu"

        Sporcunun babası ve antrenörü Serkan Kara ise eski milli güreşçi olduğunu ve kızının başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Kızının güreşe başladıktan sonra hızlı bir gelişim gösterdiğini ifade eden Kara, hedeflerinin 2032 Olimpiyatları olduğunu belirtti.

        Kadın güreşinde Türkiye’nin olimpiyat şampiyonu bulunmadığına dikkati çeken Kara, "En büyük hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Avrupa ve dünyada başarılar kazanıp en son olimpiyatlarda bu hedefe ulaşmak istiyoruz. İnşallah o günleri de görürüz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Belediyenin uygun fiyata et sattığı TEK Market'in 2.'si Çerkezköy'de açıldı
        Belediyenin uygun fiyata et sattığı TEK Market'in 2.'si Çerkezköy'de açıldı
        Prof. Dr. Tecer: Marmara'da 64 yılın en düşük yağış ortalaması oluştu, İsta...
        Prof. Dr. Tecer: Marmara'da 64 yılın en düşük yağış ortalaması oluştu, İsta...
        Tekirdağ Valisi Soytürk ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
        Tekirdağ Valisi Soytürk ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa