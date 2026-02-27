Milli güreşçi Esma Nur Kara, Avrupa ve dünya şampiyonasında kürsüde olmak için çalışıyor:

MESUT KARADUMAN - Güreşte ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceleri bulunan 16 yaşındaki milli sporcu Esma Nur Kara, Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyayla dönmek istiyor.



Babası eski milli güreşçi olan Kara, 10 yaşında güreşe başladı. Katıldığı Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde eden genç sporcu, Dünya Okul Sporları Oyunları'nda altın madalya kazandı.



Kara'nın 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalyası bulunuyor.



İki hafta önce Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Beşiktaş Kulübü sporcusu Kara, 17 Mayıs'ta Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 27 Temmuz'da Azerbaycan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.









- "Çok çalışıyoruz"



Çalışmalarını sürdüren genç sporcu, şampiyonalarda kürsüye çıkarak ülkesine madalya kazandırmayı hedefliyor.



Esma Nur Kara, AA muhabirine, her zaman ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını söyledi.



Başarılarıyla adından söz ettirmek istediğini belirten Kara, "Babamın yönlendirmesiyle güreşe başladım. 6 senedir güreşle uğraşıyorum. U11 ve U13 kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldum. U15'te iki kez Türkiye ikinciliği, bir kez Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Okullararası Türkiye şampiyonu ve dünya şampiyonu oldum. Geçen yıl U15 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum." dedi.



Katıldığı her şampiyonanın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu dile getiren Kara, bu yıla da Türkiye şampiyonluğu ile başladığını ifade etti.



Derece almanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirten genç sporcu, şunları kaydetti:



"Şampiyonalarda derece almak, bayrağımızı göndere çektirmek çok gurur verici. Babamın her gün beni antrenmana götürüp getirmesi çok kıymetli. Çok çalışıyoruz, milli takım kamplarımız da olacak. Avrupa'da şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olup altın kemeri almak istiyorum."









- Serkan Kara: "En büyük hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu"



Sporcunun babası ve antrenörü Serkan Kara ise eski milli güreşçi olduğunu ve kızının başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi.



Kızının güreşe başladıktan sonra hızlı bir gelişim gösterdiğini ifade eden Kara, hedeflerinin 2032 Olimpiyatları olduğunu belirtti.



Kadın güreşinde Türkiye’nin olimpiyat şampiyonu bulunmadığına dikkati çeken Kara, "En büyük hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Avrupa ve dünyada başarılar kazanıp en son olimpiyatlarda bu hedefe ulaşmak istiyoruz. İnşallah o günleri de görürüz." diye konuştu.

