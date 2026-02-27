'Amerikan rüyası' sona mı erdi?

Wall Street Journal'ın haberine göre, geçen yıl ABD'den ayrılan kişi sayısı ülkeye taşınanları geçti; ülke Büyük Buhran'dan bu yana ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştı. Gazete haberinde, bu durumu Trump yönetiminin sertleşen göç politikalarına, artan sınır dışılar ve vize kısıtlamalarına bağladı.

Ancak veriler, bunun ötesinde, Amerikan vatandaşlarının da rekor düzeyde ülkeyi terk ettiğini; ailelerini alıp daha güvenli ve istikrarlı gördükleri ülkelerde yeni bir yaşam kurmaya yöneldiklerini gösteriyor. Çoğunlukla ABD'yi terk edenlerin Avrupa ülkelerine yerleştiği belirtildi.

WSJ'ye göre ABD, Eisenhower döneminden bu yana yurtdışına yerleşen vatandaşlarının sayısına ilişkin kapsamlı veri toplamıyor.

Buna karşın, 50'den fazla ülkeden elde edilen oturma izinleri, yabancı ülkelerde konut alımları, öğrenci kayıtları ve benzeri göstergeler, ABD'den ayrılanların gerçek hacmini ortaya koyuyor.

100 BİNDEN FAZLA AMERİKALI ÖĞRENCİ YURT DIŞINDA

100 binden fazla Amerikalı öğrenci, daha uygun maliyetli bir üniversite eğitimi ve mevcut yönetim altındaki ABD'de sunulandan farklı bir kültürel deneyim için yurt dışında öğrenim görüyor.

REKLAM

Yurtdışına taşınmayı teşvik eden diğer faktörler arasında belirgin biçimde daha düşük yaşam maliyeti, daha iyi ve daha erişilebilir sağlık hizmetleri ile daha dengeli bir iş-yaşam dengesi yer alıyor.