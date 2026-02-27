'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
Wall Street Journal'ın haberine göre, geçen yıl ülkeyi terk eden Amerikan vatandaşlarının sayısı rekor düzeye ulaştı. Büyük Buhran'dan bu yana ilk kez böyle bir tabloyla karşılaşıldığı belirtildi
Wall Street Journal'ın haberine göre, geçen yıl ABD'den ayrılan kişi sayısı ülkeye taşınanları geçti; ülke Büyük Buhran'dan bu yana ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştı. Gazete haberinde, bu durumu Trump yönetiminin sertleşen göç politikalarına, artan sınır dışılar ve vize kısıtlamalarına bağladı.
Ancak veriler, bunun ötesinde, Amerikan vatandaşlarının da rekor düzeyde ülkeyi terk ettiğini; ailelerini alıp daha güvenli ve istikrarlı gördükleri ülkelerde yeni bir yaşam kurmaya yöneldiklerini gösteriyor. Çoğunlukla ABD'yi terk edenlerin Avrupa ülkelerine yerleştiği belirtildi.
WSJ'ye göre ABD, Eisenhower döneminden bu yana yurtdışına yerleşen vatandaşlarının sayısına ilişkin kapsamlı veri toplamıyor.
Buna karşın, 50'den fazla ülkeden elde edilen oturma izinleri, yabancı ülkelerde konut alımları, öğrenci kayıtları ve benzeri göstergeler, ABD'den ayrılanların gerçek hacmini ortaya koyuyor.
100 BİNDEN FAZLA AMERİKALI ÖĞRENCİ YURT DIŞINDA
100 binden fazla Amerikalı öğrenci, daha uygun maliyetli bir üniversite eğitimi ve mevcut yönetim altındaki ABD'de sunulandan farklı bir kültürel deneyim için yurt dışında öğrenim görüyor.
Yurtdışına taşınmayı teşvik eden diğer faktörler arasında belirgin biçimde daha düşük yaşam maliyeti, daha iyi ve daha erişilebilir sağlık hizmetleri ile daha dengeli bir iş-yaşam dengesi yer alıyor.
İrlanda Merkez İstatistik Ofisi'nin geçen sonbaharda yayımladığı veriler, ABD vatandaşlarının İrlanda'ya taşınma oranının yüzde 96 arttığını ortaya koydu.
Nisan 2025'e kadar olan 12 aylık dönemde ABD'den İrlanda Cumhuriyeti'ne 9 bin 600 kişi taşındı; bu sayı bir önceki yıl 4 bin 900'dü. İrlanda’ya giden Amerikalıların sayısı, ABD'ye taşınan İrlanda vatandaşlarının sayısını aştı.
GEÇEN YIL EN AZ 180 BİN AMERİKALI AVRUPA ÜLKELERİNE YERLEŞTİ
Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin tamamında yaşamak ve çalışmak için gelen Amerikalıların sayısı rekor seviyeye ulaşmış durumda ve artmaya devam ediyor. Amerikalıların İngiliz ve İrlanda pasaportlarına başvuru oranlarının da tarihin en yüksek düzeyinde olduğu bildiriliyor.
Wall Street Journal'ın 2025'e ilişkin tam ya da kısmi veri sunan 15 ülke üzerinde yaptığı analiz, geçen yıl en az 180 bin Amerikalının bu ülkelere yerleştiğini gösterdi. Diğer ülkeler tam istatistiklerini açıkladığında bu sayının çok daha yüksek olmasının beklendiği belirtiliyor.
2025'te yaşanan bu göç dalgasının sürmesi ve 2026'da daha da artması bekleniyor. Gazete haberinde, Trump yönetiminin politikalarının, daha fazla Amerikalıyı sosyal demokrat sistemlere sahip ülkelere yöneltebilecek bir toplumsal huzursuzluk yarattığı ifade edildi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre geçen yıl ülkeden 675 bin kişi sınır dışı edildi, 2,2 milyon kişi ise "gönüllü olarak ülkeyi terk etti." ABD Başkanı Trump, Birliğin Durumu konuşmasında bu konuya da değindi ve bu rakamlarla övündü.