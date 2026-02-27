Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana haberleri: Anahtar düşünce çete çökertildi! | Son dakika haberleri

        Anahtar düşünce çete çökertildi!

        Adana'da polis ekipleri, bir iş insanına tehditte bulunan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, kaçan şüphelilerden düşen bir aracın anahtarsız çalıştırma sistemine ait anahtarı ise çetenin çökertilmesini sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anahtar düşünce çete çökertildi!

        Adana'da döviz bürosuna tabanca ve av tüfekleriyle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde 23 Şubat'ta M.A.B'ye (46) ait döviz bürosuna gece saatlerinde tabanca ve av tüfekleriyle ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, iş yerinin camlarına çok sayıda mermi ve saçma isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları araştırmada, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini, olayda kullandıkları aracın plakasının da sahte olduğunu tespit etti.

        REKLAM

        Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden yola çıkarak, otomobili Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde buldu.

        İçinde kimsenin bulunmadığı otomobili uzaktan takibe alan ekipler, bir süre sonra aracın yanına gelen silahlı saldırının şüphelileri Mertcan Ç. (20) ve B.N'yi (16) gözaltına aldı.

        Silahlı saldırının diğer zanlısı Kadir A. (20) ve bu kişileri azmettirdiği öne sürülen Necmi A. (27) ile olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Latife D. (20), Eda D. (25), M.İ. (17), Abdülkadir V. (25) ve Kadir T. (27) de operasyonla yakalandı.

        Zanlılardan Necmi A'nın, iş yeri sahibi M.A.B'den tehdit ve şantaj yoluyla daha önce para aldığı, ancak devamında istediği parayı alamayınca iş yerini kurşunlattığı ileri sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Latife D. ve Eda D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli tutuklandı. Bu arada, döviz bürosuna yönelik silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        ANAHTARI DÜŞÜRDÜ, SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

        İHA'nın haberine göre de döviz bürosu sahibi M.A.B. (46) bir süre Necmi A.'nın (27) şantaj ve tehdidine maruz kaldı. Necmi A.'nın para talebinde bulunduğu iş insanına baskı yaptığı ve çeşitli yollarla korkutmaya çalıştığı öne sürüldü. M.A.B.'nin bu talepleri kabul etmemesi üzerine saldırı planının devreye sokulduğu öğrenildi. 23 Şubat günü Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde bulunan döviz bürosuna sahte plakalı araçla gelen Mertcan Ç. (20), B.N. (16) ve Kadir A. (20), pompalı tüfek ve tabancalarla iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırı anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

        Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, çilingirle gelen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin kaçarken anahtarsız çalıştırma sistemine ait aracın anahtarını düşürmesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin saldırıda kullandığı aracı park halinde buldu. Bir süre sonra Mertcan Ç. ile B.N.'nin çilingirle birlikte aracın başına geldiği tespit edildi.

        Ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın arkasındaki yapılanmayı da ortaya çıkardı. Elebaşı olduğu öne sürülen Necmi A. ile birlikte Abdülkadir V. (25), Kadir T. (27), Eda D. (25), Latife D. (20), Kadir A. (20) ve M.İ. (17) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde saldırının Necmi A. tarafından organize edildiğini öne sürdüğü, Necmi A.'nın ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eda D. ve Latife D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 7 şüpheli tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde ekipler çalışma yaptı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi