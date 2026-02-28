Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


        İki gün önce Yeşiltepe Mahallesi Edirne Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mahmut Ercan’ın kullandığı elektrikli bisiklete, B.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpmıştı.

        Kazada ağır yaralanan Ercan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.


        Olayın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.



