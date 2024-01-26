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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:29 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:53
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, H.Ç, E.K. ve T.Ö. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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