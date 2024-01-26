Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, H.Ç, E.K. ve T.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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