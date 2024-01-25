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        Tekirdağ'da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:45 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:35
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        Tekirdağ'da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

        Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, İl Müdürü Yaşar Esen, 2023 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında sunum yaptı.

        Sunumun ardından İŞKUR tarafından hazırlanan 2023 yılı işgücü piyasası raporu ve 2024 yıllık işgücü eğitim planı görüşüldü.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Vatansever, Tekirdağ'da istihdamın bugünü ve geleceği ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        Toplantıya, vali yardımcısı Asalet Karabulut ve il istihdam kurulu üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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