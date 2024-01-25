TCMB'den yılın ilk faiz kararı bekleniyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Yılın ilk faiz kararı 14:00'te açıklanacak. Piyasalarda ağırlıklı olarak 250 baz puanlık bir artırıma gidilmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yılın ilk faiz kararı duyurulacak. Piyasada gözler saat 14:00'te yapılacak açıklamaya çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Bloomberg HT'nin ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre de politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45 seviyesine çıkarılması bekleniyor.

Foreks Haber'in anketine göre de; faizin 250 baz puan artırılacağı ve yüzde 42,50 seviyesinden yüzde 45,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu. Foreks Haber anketine katılan 23 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 45,00 olurken, en düşük tahmin yüzde 44,00 olarak gerçekleşti. 23 ekonomistin 21'i 250 baz puan, 2'si ise 150 baz puan faiz artırımı öngörüsünde bulundu.

2023'TE TOPLAM 3400 BAZ PUANLIK ARTIRIMA GİTTİ

PPK, 2023'te haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. Son olarak aralık ayında 250 baz puanlık artırım kararı alan PPK böylece 7 toplantıda 3400 baz puanlık faiz artırımına gittti.

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KARAR METNİ DİKKATLE TAKİP EDİLECEK

Geçen ay faiz artırım kararıyla ilgili yapılan açıklamada " Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Bu sebeple bugünkü toplantıda faiz kararı kadar karar metninde sıkılaşma adımlarının tamamlanıp tamamlanmadığına dair ifadeler piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.