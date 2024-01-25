Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.159,30 %0,85
        DOLAR 30,2814 %0,12
        EURO 33,0576 %0,40
        ALTIN 1.963,97 %0,43
        FAİZ 42,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,23 %0,91
        BITCOIN 40.059,00 %0,74
        GBP/TRY 38,5881 %0,26
        EUR/USD 1,0888 %0,07
        BRENT 80,44 %0,50
        ÇEYREK ALTIN 3.211,16 %0,43
        Haberler Ekonomi Para TCMB'den yılın ilk faiz kararı bekleniyor - Para Haberleri

        TCMB'den yılın ilk faiz kararı bekleniyor

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Yılın ilk faiz kararı 14:00'te açıklanacak. Piyasalarda ağırlıklı olarak 250 baz puanlık bir artırıma gidilmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yılın ilk faiz kararı duyurulacak. Piyasada gözler saat 14:00'te yapılacak açıklamaya çevrildi.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

        Bloomberg HT'nin ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre de politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45 seviyesine çıkarılması bekleniyor.

        Foreks Haber'in anketine göre de; faizin 250 baz puan artırılacağı ve yüzde 42,50 seviyesinden yüzde 45,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu. Foreks Haber anketine katılan 23 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 45,00 olurken, en düşük tahmin yüzde 44,00 olarak gerçekleşti. 23 ekonomistin 21'i 250 baz puan, 2'si ise 150 baz puan faiz artırımı öngörüsünde bulundu.

        2023'TE TOPLAM 3400 BAZ PUANLIK ARTIRIMA GİTTİ

        PPK, 2023'te haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. Son olarak aralık ayında 250 baz puanlık artırım kararı alan PPK böylece 7 toplantıda 3400 baz puanlık faiz artırımına gittti.

        REKLAM

        KARAR METNİ DİKKATLE TAKİP EDİLECEK

        Geçen ay faiz artırım kararıyla ilgili yapılan açıklamada " Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

        Bu sebeple bugünkü toplantıda faiz kararı kadar karar metninde sıkılaşma adımlarının tamamlanıp tamamlanmadığına dair ifadeler piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Stresi yönetmek...
        Stresi yönetmek...
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        "Şaşırtmaya aşık futbol"