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        Haberler Dünya NATO'nun Soğuk Savaş sonrasındaki en büyük askeri tatbikatı başladı: Binlerce asker katılacak

        NATO'nun Soğuk Savaş sonrasındaki en büyük askeri tatbikatı başladı: Binlerce asker katılacak

        NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024 başladı. Binlerce askerin katılacağı tatbikat mayıs sonuna kadar sürecek

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 07:33 Güncelleme: 25.01.2024 - 07:33
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        NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Gunston Hall'ın Virginia eyaletindeki Norfolk'tan hareket ettiği ve bir dizi operasyonun ardından Atlantik'in diğer yakasına ulaşacağı belirtildi.

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        Tatbikat kapsamında bu ay içinde Kanada'nın Nova Scotia eyaletine bağlı Halifax'tan HMCS Charlottetown fırkateyninin de Avrupa'ya hareket edeceği bildirilen açıklamada, İttifak'ın güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik'in diğer yakasına taşıyarak Avrupa-Atlantik bölgesini takviye yeteneğini göstereceği ifade edildi.

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        NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, "Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatı birliğimiz, gücümüz ve birbirimizi, değerlerimizi ve kurallar temelli uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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        31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi.

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        NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor.

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        NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen "REFORGER" olmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press ve NATO tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        #Nato
        #askeri tatbikat
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