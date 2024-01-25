Haberler Dünya NATO'nun Soğuk Savaş sonrasındaki en büyük askeri tatbikatı başladı: Binlerce asker katılacak

NATO'nun Soğuk Savaş sonrasındaki en büyük askeri tatbikatı başladı: Binlerce asker katılacak NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024 başladı. Binlerce askerin katılacağı tatbikat mayıs sonuna kadar sürecek AA / Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 07:33 Güncelleme: 25.01.2024 - 07:33 facebook

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NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Gunston Hall'ın Virginia eyaletindeki Norfolk'tan hareket ettiği ve bir dizi operasyonun ardından Atlantik'in diğer yakasına ulaşacağı belirtildi.

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Tatbikat kapsamında bu ay içinde Kanada'nın Nova Scotia eyaletine bağlı Halifax'tan HMCS Charlottetown fırkateyninin de Avrupa'ya hareket edeceği bildirilen açıklamada, İttifak'ın güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik'in diğer yakasına taşıyarak Avrupa-Atlantik bölgesini takviye yeteneğini göstereceği ifade edildi.