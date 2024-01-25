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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kar, yağmur, don ve çığ uyarısı

        Meteoroloji'den kar, yağmur, don ve çığ uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz'de kar ve karla karışık yağmur, Antalya çevrelerinde ise yağmur geçişleri bekleniyor. İç bölgelerde buzlanma ve don uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi sürüyor. Marmara ve doğuda hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerine yükselecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 07:38 Güncelleme: 25.01.2024 - 07:39
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        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 11°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli 12°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 16°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Kısmen Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Güneşli 10°

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Bulutlu -1°

        Hava sıcaklıklarının Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

        Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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