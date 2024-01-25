Başakşehir-Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, rakibini 90+4'te Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçerken, spor yazarları Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
İsmail'in çıkmasıyla pres yükü azalınca Fenerbahçe sayısal üstünlüğe rağmen rakibinin ani ataklarıyla karşılaşmaya başladı. Kısacası giren Keny ile çıkan İsmail Yüksek bütün dengeleri değiştirdi. Maç beraberliğe kilitlenmişken son dakika penaltısı imdada yetişti. Krunic'i her şeye rağmen olumlu buldum. Dzeko ve Tadic'in fiziki düşüşü devam ediyor. İtiraza neden olan penaltıda hakemin kararı doğruydu.
Tek kale maç sürüyor, rakip ve Volkan Babacan direniyor, Fenerbahçe bir türlü golü bulamıyordu. Maç gidiyor derken Fenerbahçe’nin imdadına son dakika penaltısı yetişiyordu. Batshuayi’nin golüylede Fenerbahçe korkulu rüyadan uyanıyordu. Deplasmanda alınan galibiyet elbetteki değerli ancak Fenerbahçe’nin futbolu geri gitmeye başladı. Bu futbol ile liderliği sürdürmek de kupalar kovalamak da zor. İsmail Kartal’ın bilgilerine...
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Maç beklenildiği gibi zor geçti. Bunun en önemli sebebi de Fenerbahçe'nin aradığı golü bir türlü bulamayışydı. Maç baştan sonuna kadar Başakşehir'in ceza sahası içinde ve önünde oynandı. Fenerbahçe rekor sayıda rakip ceza sahasında topla buluştu. Son vuruşlardaki hatalar ve kaleci Volkan'ın iyi oyunu Fenerbahçe'nin istediği golü bulmasını engelledi.
Geçen hafta yaptığı 3 değişiklikle tepkileri çeken İsmail hoca, bu maçta da değişikliklerde geç kaldı. Özellikle Emre Mor'u oyuna sokmakta 85 dakika beklemesi hataydı. 9 kişiyle savunma yapan rakibe karşı dribling yapıp, adam eksiltecek oyuncalara gerek varken Emre'yi bu kadar kenarda tutması olmadı. Sonuçta 10 kişi kalmış bir rakibe karşı maçı son dakika penaltı golüyle kazanıyorsanız, eleştireler de olacaktır. F.Bahçe, Samsun maçından sonra Başakşehir maçında da puan kaybetseydi sorunlar daha da büyüyecekti. 3 puan geldi ama bu maçı iyi bir ders olmalı.
Engin Verel (Akşam): Fenerbahçe'de ilk kez 11'de sahaya çıkan Krunic'in bir Fred kadar etkili ve yararlı olmadığını düşünüyorum. İlk maç itibariyle bu şekilde yargılamak belki çok insafsız olacak ama yaptığı pas hataları ve yanlış pas tercihleri, ayrıca hücuma katkısı Fred kadar verimli değil. Elbette Oosterwolde'yi de övmek lazım Başakşehir karşısındaki performansından dolayı. Savunmada çabukluğuyla belki de takımının geri düşmesine neden olacak iki kritik pozisyonda kademeye girip, tehlikeyi önledi.
İlk yarının uzatma bölümlerinde Figueiredo'nun kırmızı kart görmesi, ikinci yarı Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırmadı. Tam tersine anlamsız bir telaş ve bir an önce gol bulma isteği vardı. Gol gecikince de stres büyüdü. Uzatma dakikalarında neyse ki penaltıdan golü bulup kazandılar. Ama bu stresle zirve yarışında işleri zor. Daha sakin olmak zorundalar.
Serkan Akcan (Fanatik): Fenerbahçe öylesine baskılı bir ilk yarı oynadı ki, Başakşehir’in tabelayı ilk yarı 0-0’da tutması büyük bir mucizeydi. Fenerbahçe tam 30 rakip ceza sahası topla buluşması gerçekleştirdi, 5’i isabetli 14 şut attı, net pozisyonlar kaçırdı. İsmail Kartal ve futbolcularının sevdiği tarzda bir oyun başlangıcı yapan Çağdaş Atan’ın öğrencileri ısrarla kalesinden pasla oyun başlatmayı tercih edince Fenerbahçe en iyi yaptığı şeyi, yani ön alan baskısını öldürücü boyutlarda yaptı. Bu baskı ikinci yarıyla birlikte devam etti çünkü Başakşehir baskıdan çıkmak için santrforunu neredeyse hiç kullanamadı. İsmail Kartal 58’de Cengiz ile Batshuayi’yi oyuna alıp İrfan Can ile İsmail’i çıkararak Szymanski’yi merkeze çekti. Önde de Dzeko-Batshuayi ile kalarak baskıyı iyice artırdı.
Başakşehir, Figueiredo’nun atılmasının ardından eksildiğinde aslında bir değil iki kişi eksilmişti. Zira santrfor Piatek takımını baskıdan çıkaracak istasyon olamadı, çok fazla top kaybı yaptı. Başakşehir, oyuncu envanterine Bandırmaspor’dan Keny’yi tamamen bu senaryolar için katmışken Çağdaş Atan devre dönüşü yapması gereken değişikliği 59’da yaparak baskıya razı oldu. Fenerbahçe tüm istatistikleri alt üst etmesine rağmen bir türlü bitirişleri yapamayınca oyun son iki dakikaya kadar iyice sıkıştı. Batshuayi’nin penaltısı ise belki de sezonun en kritik üç puanını Fenerbahçe’ye getirdi.