Başakşehir-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

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Geçen hafta yaptığı 3 değişiklikle tepkileri çeken İsmail hoca, bu maçta da değişikliklerde geç kaldı. Özellikle Emre Mor'u oyuna sokmakta 85 dakika beklemesi hataydı. 9 kişiyle savunma yapan rakibe karşı dribling yapıp, adam eksiltecek oyuncalara gerek varken Emre'yi bu kadar kenarda tutması olmadı. Sonuçta 10 kişi kalmış bir rakibe karşı maçı son dakika penaltı golüyle kazanıyorsanız, eleştireler de olacaktır. F.Bahçe, Samsun maçından sonra Başakşehir maçında da puan kaybetseydi sorunlar daha da büyüyecekti. 3 puan geldi ama bu maçı iyi bir ders olmalı.

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Engin Verel (Akşam): Fenerbahçe'de ilk kez 11'de sahaya çıkan Krunic'in bir Fred kadar etkili ve yararlı olmadığını düşünüyorum. İlk maç itibariyle bu şekilde yargılamak belki çok insafsız olacak ama yaptığı pas hataları ve yanlış pas tercihleri, ayrıca hücuma katkısı Fred kadar verimli değil. Elbette Oosterwolde'yi de övmek lazım Başakşehir karşısındaki performansından dolayı. Savunmada çabukluğuyla belki de takımının geri düşmesine neden olacak iki kritik pozisyonda kademeye girip, tehlikeyi önledi.