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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ankara'da kahreden haber: genç kadın, annesi ve kızı öldü!

        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!

        Ankara'da, üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen 21 yaşındaki Fatma Nur Öcal, 3 yaşındaki kızı Öykü Koç ve annesi Şermin Öcal, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, 6 yaşındaki oğlu Emre Koç yaralı kurtuldu. Genç annenin eşi Ekrem Koç'un da 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 08:00 Güncelleme: 25.01.2024 - 08:12
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        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kaza, dün saat 14.00 sıralarında E-90 kara yolunun 33'üncü kilometresinde Temelli mevkiinde meydana geldi.

        KAZA YERİNDE ÜST GEÇİT VARDI

        DHA'da yer alan habere göre üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Nur Öcal (21), annesi Şermin Öcal ve çocukları Öykü (3) ve Emre Koç'a, sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil çarptı.

        GENÇ ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Fatma Nur Öcal ve Öykü Koç hayatını kaybetti, Şermin Öcal ve Emre Koç yaralandı.

        ANNEANNE DE HASTANEDE ÖLDÜ

        Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şermin Öcal da kurtarılamadı. Emre Koç ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        EŞİNİ 3 YIL ÖNCE TRAFİK KAZASINDA YİTİRMİŞ

        Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Fatma Nur Öcal'ın eşi Ekrem Koç'un da 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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