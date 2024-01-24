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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde 14 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:54
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde 14 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreste arama yaptı.

        Aramalarda, 14 bin makaron, 2 kilogram nargile tütünü, 9 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        - Çerkezköy'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği iki otomobili durdurdu.

        Ekipler yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

        Otomobil sürücüleri H.Ç. ile E.A. ve otomobilde bulunan Ş.G. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.Y'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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