        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.


        Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Edirne Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mahmut Ercan'ın kullandığı elektrikli bisiklete, B.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.


        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


        Yaralı bisiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

