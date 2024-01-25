Macaristan İsveç'e vize verecek mi? Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis Habertürk'e değerlendirdi İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan son ülke Macaristan oldu. Macaristan Başbakanı Orban, İsveç Başbakanı Kristersson'u Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet etti. Daveti kabul etmeyen İsveç'e Budapeşte'den vize çıkacak mı? Habertürk'e özel açıklamalar yapan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Milletvekillerimiz istekli değil" dedi.

İsveç'in NATO'ya üye olması için 31 üyenin onay vermesi gerekiyor. İsveç'in NATO üyeliğe ilişkin yasa tasarısı Temmuz 2023'te parlamentoya sunuldu. Tatilde olan Macaristan parlamentosunun Şubat ayında toplanması bekleniyor. Macaristan, yasa tasarısının parlamentoda onaylanması için İsveç'ten yapılacak ziyareti şart koşuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İsveç'in NATO’ya girmesi yönünde vize verdi. Gözler, henüz üyelik sürecini tamamlamayan bir başka ülke olan Macaristan'a çevrildi. Sürece ilişkin Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Habertürk'e konuştu.

"BİRBİRİMİZE GÜVENMEMİZ LAZIM"

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Matis, Macaristan'ın şu anda İsveç'e güvenmediğini vurguladı. Karşılıklı güvenin sağlanmasının ardından İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceklerini ifade eden Matis, "Güven kazanmak lazım. Birbirimize güvenmemiz lazım. Eğer bir taraf sizin hakkınızda sadece aşağılayıcı şeyler söylüyorsa, o zaman niye müttefik olarak kalıyorsunuz? Biz İsveç'ten güveni kazandıktan sonra müttefik olmaktan büyük bir mutluluk duyacağız ve destekleyeceğiz." diye konuştu.

"BİZ GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ"

Matis, "Türkiye bazı güvenlik tereddütlerini bildirdiğinde, orada biraz duraklayalım, yavaşlayalım diyen tek ülke de Macaristan oldu. Biz uzun zamandır İsveç'ten çok olumsuz ve aşağılayıcı yorumlar alıyoruz. Ülke olarak hem hükümetimiz hem de ülkemiz bunu tabii ki hoş karşılamak mümkün değil. İsveç'ten herhangi bir arama, talep, girişim şu ana kadar görmedik. Tam olarak görüşmeye açık olduklarını görmüyoruz ama biz görüşmeye hâlâ açığız. Gerekli jesti gördüğümüz anda sanırım parlamento bir araya gelebilir. Ve Macaristan'da sadece bir tane oylama lazım." ifadelerini kullandı.

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