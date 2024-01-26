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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:32
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Süleymanpaşa ilçesinde 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 20 bin makaron ele geçirildi.

        Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        -Ergene'de 18 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

        Ergene ilçesinde 18 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 18 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        -Evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

        Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde M.B. ve E.K'nın evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Bu kapsamda evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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