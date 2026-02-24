Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da 57. Alay'ı anma programı düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın seyrini değiştiren 57. Alay, kurulduğu Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

        Giriş: 24.02.2026 - 16:46
        Tekirdağ'da 57. Alay'ı anma programı düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın seyrini değiştiren 57. Alay, kurulduğu Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

        Tekirdağ Valiliği koordinesinde, 57. Piyade Alayı'nın Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uğurlanışının 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği üyeleri ve vatandaşlar, 57. Alay'ın Çanakkale Cephesi'ne hareket ettiği noktalardan biri olan Yarçeşme Barakaları'ndan ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na geldi.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Törenin ardından Vali Soytürk ve beraberindekiler, sahil dolgu alanına yürüdü.

        Rumeli İskelesi'nde düzenlenen programda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 57. Alay anısına düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Ardından askerler, 5. Kolordu Komutanlığı askeri bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde 57. Alay gemisine bindi.

        Vatandaşlar temsili olarak gemiye binen askerleri dualarla Çanakkale'ye uğurladı.

        Uğurlama töreninde Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da tekneleriyle gemiye eşlik etti.

        Vali Recep Soytürk, törende gazetecilere, 57. Alay’ın anısını yaşattıklarını söyledi.

        57. Alay’ın Tekirdağ’dan Gelibolu’ya hareket ettiğini belirten Soytürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Şubat 1915 tarihinde 57. Piyade Alayı'nı kurmakla görevlendirilmişti. Burada yaklaşık 22 günlük eğitimden sonra askerler, 24 Şubat 1915 tarihinde tam bulunduğumuz noktadan gemilerle Gelibolu’ya hareket etmişti." dedi.

        Soytürk, anma programına destek veren başta Çanakkale Valiliği olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

