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Haberler Teknoloji Oyun Tekken 8 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Tekken 8 ücretli mi, kaç TL?
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Oyunseverlere müjde! Tekken 8'in fragmanı yayınlandı.

Bandai Namco ve Tekken ekibi, uzun zamandır beklenen Tekken 8'i resmen duyurdu. Gündem olan Tekken 8 hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Tekken 8 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Tekken 8 ücretli mi, kaç TL?
Tekken 8 fragmanı yayınlandı!
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Tekken Projesi'nin Baş Yapımcısı Katsuhiro Harada, uzun süredir beklenen Tekken 8'in geliştirilmekte olduğunu açıkladı ve Sony'nin State of Play etkinliğinde oyunun ilk fragmanını duyurdu.

TEKKEN 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tekken 8, State of Play ile duyurulmasının ardından oyunun geliştirme aşamasının bitmediği ve çıkış tarihi hakkında konuşmak için şu anlık çok erken olduğu bilgisi verildi.

TEKKEN 8 HAKKINDA

Playstation 5'te oynanabilecek olan Tekken 8'de tüm karakterler, kurallar ve efektler diğer oyunlar ile aynı olacak. PS5 üzerinde 60 FPS olarak kaydedildiğinin altını çizen oyunun yönetmeni Katsuhiro Harada, aynı zamanda hikaye modunun çarpıcı olacağını da söylüyor. Görüntüler de yine bu hikaye modundan geliyor. PlayStation etkinliğinde duyurulsa da Tekken 8 PS5 özel oyunu olmayacak, Xbox ve PC platformlarında da çıkacak.

TEKKEN 8 ÜCRETLİ Mİ?

Tekken 8'in ücretli olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi yayınlanmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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