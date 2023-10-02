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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST İzmir'de, 1 milyon 100 bin ziyaretçi ağırlandı - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST İzmir'de, 1 milyon 100 bin ziyaretçi ağırlandı

        İZMİR Çiğli Havalimanı'nda yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i, 5 gün boyunca toplam 1 milyon 100 kişi ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:57
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        5 günde 1 milyon 100 bin ziyaretçi
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        TEKNOFEST'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde, 1 milyon 100 bin ziyaretçinin ağırlandığı belirtildi. Açıklamada, "TEKNOFEST 2023'ün finalini güzel İzmir'de yaptık. TEKNOFEST İzmir'de 5 gün boyunca 1 milyon 100 bin kişi bizlerleydi. Bu yolculukta bize yol arkadaşı olan tüm ziyaretçilerimize teşekkürler" denildi.

        MİLLETİMİZ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE KOŞTU"

        Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlediğimiz TEKNOFEST'lere 4.6 milyon kişi katıldı. 2018'den bugüne yaklaşık 10 milyon ziyaretçi TEKNOFEST'lerde Türkiye'nin geleceğine şahit oldu. Cumhuriyet tarihimizin en büyük etkinliği olan TEKNOFEST'e 125 paydaş kurumla birlikte imza atıldı. Milletimiz akın akın yitik sevdası milli teknoloji hamlesine koştu. Seneye TEKNOFEST 2024'te görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi

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