TEKNOFEST KKTC kapılarını açıyor

Akdeniz’in eşsiz doğası, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla adından söz ettiren kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1-4 Mayıs tarihleri arasında TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacak, ziyaretçilerine ise hafızalardan silinmeyecek bir deneyim sunacak.

Gökyüzünü fetheden milli gururumuz yerli üretimler ve efsaneleşmiş hava araçlarının yer aldığı hava araçları sergisi, ziyaretçilere uzayın derinliklerine uzanan eşsiz bir seyahat ve görsel bir şölen sunacak planetaryum, birbirinden etkileyici tam 6 farklı XR teknolojisi ile gerçeklerine birebir benzeyen ortamlarda bilim insanlarının gözünden birçok deneyimin yaşanacağı XR Deneyim Alanı, gelişmiş görsel ve işitsel teknik altyapısıyla Kıbrıs Barış Harekatı’nın en kritik anlarını Mehmetçik’in gözünden aktaracak ve ziyaretçilere o anları yaşatacak Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı festivale damgasını vuracak.

Öte yandan çocukların pedallı uçaklarla havacılığa ilk adımı attığı pedallı uçuş etkinliği ve unutulmaz sahne gösterileri gibi birbirinden farklı etkinlikler festivale renk katacak. Öğrencilerin gerçek helikopterlerle gökyüzüne yükselirken ilk kez uçuş heyecanını yaşayacağı "İlk Uçuş" etkinliğinin de yer alacağı festival, 7’den 77’ye teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunacak.