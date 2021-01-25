Teknofest'te milli uçan araba yarışması

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışmasına katılmak için hazır mısın? Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite (lisans, yüksek lisans, doktora) ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya başvurular 28 Şubat’a kadar yapılabiliyor.

“Uçan araba” alanında düzenlenen bu yarışma ile yoğun nüfus bölgeleri de dâhil, insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir “Uçan Araba” konseptinin ortaya konması amaçlanıyor.

Bu kapsamda takımlar, aynı anda birden fazla uçan arabanın bir şehirde görev yaptığı durumu düşünerek, araçların birbirleri ve çevreleriyle güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak tasarımlar yapacak ve hava trafik yönetim sistemi üzerine de çalışacaklar.

Tasarladıkları uçan arabayı simülasyon ortamında göstermenin yanı sıra ölçeklendirilmiş modelini de yapacak yarışması takımlar finalde ise birinciliği alan 45 bin TL, ikinci olan 30 bin TL ve üçüncü olan da 15 bin TL ödül kazanacak.

Bu yıl 35 farklı yarışmanın yapılacağı TEKNOFEST'te, 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenlenecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurumun destekleriyle düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in başvuruları https://teknofest.org/yarismalar.html adresinden alınacak