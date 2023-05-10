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TEKNOFEST'ten 'tam bağımsız Türkiye' marşı

2.5 milyon kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'te yayımlanan 'tam bağımsız Türkiye' vurgusunun yapıldığı marş katılımcıların beğenisini topladı

TEKNOFEST'ten 'tam bağımsız Türkiye' marşı
HABERTURK.COM

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2 milyon 547 bin ziyaretçisi rekorlara imza attığı bir festivali geride bıraktı.

6 yıldır düzenlenen ve beşinci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, girişim programı, hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri ve bilim şovlarıyla ilgiyle takip edildi.

Ziyaretçiler bunun yanında 100. yılını kutlayan Cumhuriyet'in geçmişini ve geleceğini 'tam bağımsız Türkiye' vurgusuyla anlatan yeni marşa tam not verdi. Festivale katılan binlerce kişi “TEKNOFEST tam bağımsız Türkiye marşını” hep birlikte söyledi.

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